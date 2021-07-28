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Denizli'de ‘askere gideceğiz’ diye dilendiler! Çantadan bakın ne kadar çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de ‘askere gideceğiz’ diye dilendiler! Çantadan bakın ne kadar çıktı

DENİZLİ'de ellerinde kolonya ve şeker ile gruplar halinde gezerek 'Askere gideceğim' yalanıyla vatandaşlardan para toplayan 4 genç, çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçamadı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentin en işlek noktası olan bulvar üzerinde grup halinde gezen 4 genç, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram ederek “Askere gideceğim. Durumumuz yok. Askerimize yardım edin” yalanıyla para istedi. Bulvarı boydan boya dolaşmakta olan gençler, karşılarında bir anda çarşı ve mahalle bekçilerini görünce neye uğradığını şaşırdı. Panikleyen gençler, ellerinde bulunan kolonya ve şekerleri poşete saklayıp kaçmaya başladı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde gençleri kovalayan çarşı ve mahalle bekçileri, gelen takviye polis ekiplerinin de desteğiyle şüphelileri bir alışveriş mağazasının önünde kıstırmayı başardı. Kovalamacanın ardından yakalanan A.Ö., A.E., S.T. ve T.K. isimli gençleri arayan bekçiler, farklı yerlere yerleştirilmiş yaklaşık 2 bin TL para ele geçirdi. Denizli'nin birçok mahallesinde aynı bahaneyle para topladıkları iddia edilen 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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