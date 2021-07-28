Lise kayıtları ne zaman yapılacak 2021 lise kayıt tarihleri

Lise tercih süreci devam ederken ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler nakilleri bekleyecek. Gözler şimdi lise kayıt tarihlerinde. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, MEB bilgisi ile 2

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LGS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Lise kayıt tarihleri, LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü, tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti.

Bu sene MEB'in açıklamasına göre, okullar eylül ayında başlayacak. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.

Lise kayıtları ne zaman: Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LGS’ye giren öğrenciler “Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara”, sınava girmeyenler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar” için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi ise şöyle:

1. KAYIT DÖNEMİ

* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması

* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar

* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar

* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi

Sınav raporu hakkında: MEB tarafından yayımlanan raporda şu ifadelere yer verildi;

"2021 yılında sekizinci sınıftan mezun olan 1.243.830 öğrencinin merkezi sınav başvurusu salgın tedbirleri kapsamında otomatik olarak yapılmıştır. Merkezi sınava katılan öğrencilerin 358.187’si sınavla öğrenci kabul eden okullara yönelik tercih yapmıştır. Tercih yapan öğrencilerin 168.924’ü sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Böylece sınavla öğrenci alan kurumların doluluk oranı %95,22’ye ulaşmıştır. Doluluk oranları sınavla öğrenci alan lise türlerine göre incelendiğinde ise Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve AnadoluLisesi kontenjanlarının tamamen dolduğu görülmektedir.

Sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanlarının da neredeyse tamamının dolduğu(%98,27) belirlenmiştir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanın doluluk oranı %77’dir. Bu sonuç, sınavla öğrenci alan okullardaki yüksek doluluğun tüm okul türlerinde birlikte gerçekleştiğini göstermesi açısından önemlidir. 2019 ve 2020 yıllarındaki doluluk oranları ile büyük ölçüde benzer olduğu düşünüldüğünde 2021 yılında da sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarınınilk yerleştirmede sonundaki doluluk oranlarının oldukçayüksek olduğu ifade edilebilir."