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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır vaka sayısı en fazla artan şehirler oldu...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" uyarısı yaptı...

İşte vaka sayısı en çok artan iller...

Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır oldu. Koca, "Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun." çağrısı yaptı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da  88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 761 yeni vaka çıktı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan son Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu.

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