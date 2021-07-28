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Suudi Arabistan’dan Türkiye dahil kırmızı listedeki ülkelere seyahat yasağı

Suudi Arabistan’dan Türkiye dahil kırmızı listedeki ülkelere seyahat yasağı

Suudi Arabistan kamu haber ajansı SPA, ülkede corona virüsün yayılmasını ve yeni varyantların ülkeye girişini engellemek amacıyla kırmızı listeye aldığı ülkelere seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere seyahat edenlere üç yıl seyahat yasağı getirileceği belirtildi.

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Suudi Arabistan’da kamu haber ajansı SPA, krallık yönetiminin içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu kırmızı listede yer alan ülkelere seyahat ve transit geçiş yasağı getirdiğini duyurdu.

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberde, kararın ülkede corona virüsün yayılmasını ve yeni varyantların ülkeye girişini engellemek amacıyla alındığı aktarıldı.

Seyahat ve transit geçiş yasağı getirilen kırmızı liste ülkeleri ise Afganistan, Arjantin, Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak açıklandı.

'Üç yıl boyunca seyahatten men edilecekler'

NTV'de yer alan habere göre bazı Suudi Arabistan vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarını ihlal ettiğini belirten yetkili, “Geri döndüklerinde ağır cezalara tabi olacaklar ve üç yıl boyunca seyahatten men edilecekler” diye konuştu.

Yetkili, doğrudan veya başka bir ülke üzerinden, listede yer alan ülkelere ve pandeminin henüz kontrol altına alınamadığı diğer ülkelere seyahat yasağının devam ettiğini doğruladı.

Suudi Arabistan’da pandeminin başından bu yana 520 binin üzerinde corona virüs vakası kaydedilirken yaklaşık 8 bin 200 kişi de hayatını kaybetti.

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