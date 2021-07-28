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Bitlis'te esnafı ziyaret eden Meral Akşener: Erdoğan da bakanları da herkes duyacak

Bitlis'te esnafı ziyaret eden Meral Akşener: Erdoğan da bakanları da herkes duyacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis'te ıslah projesi kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etti. Esnafın şikayetlerini dinledikten sonra açıklama yapan Akşener, "Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak. Sayın Erdoğan da bakanları da herkes duyacak" dedi.

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Van'dan karayoluyla Bitlis'e gelen Akşener ve beraberindeki heyet esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Buraya siyaset yapmaya değil, esnafa destek çıkmaya geldiklerini belirten Akşener, esnafın bu ülkenin bel kemiği olduğunu söyledi. Bir buçuk yılı aşkındır il ve ilçelerdeki esnafı dolaştığını belirten Akşener, "Bana hiç kimse neden esnafı geziyorsun diye sormadı. Ölçümüz hep şu olmuştur; başladığım günden itibaren esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. En büyük istihdamı esnaf yaratır. İşte bugün buraya yine esnaf için geldim. Ama esnafa nasılsınız diye sormak için değil, dükkanları yıkılan esnafa yapılan haksızlıkları kamuoyuna duyurmak için geldim" dedi.

"Erdoğan da bakanları da herkes duyacak'' 
Bitlis'e çok fazla gelip- giden bir politikacı olduğunu belirten Akşener şöyle konuştu:

"Ben Bitlis'e çok fazla gelip- giden bir politikacıyım. İlk defa bugün duydum. İnşaatlar yapılıyor, belediye çürük raporu veriyor, insanlar içine girmeden yıkılıyor. Yani üç harfliler devreye giriyor. Birileri ceplerini dolduruyor. Dükkan sahiplerinin inancı şu; Sayın Cumhurbaşkanının ve ilgili bakanların bu işten haberi olmadığına dair. 

İşte ben buradayım. Şu andan itibaren Türkiye'de 7'den 70'e herkes bu olayı duyacak. Sayın Erdoğan da bakanları da herkes duyacak.

Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının Bitlis'te canı yanan esnafların sesini kulaklarının içinde duyacağına bizzat söz veriyorum.

'Çok sıkı takipçisi olacağım'

Sayın Cumhurbaşkanının burada kurulmuş olan harami düzene ne yapıp ne yapmayacağını hep birlikte göreceğiz. Benim size sözüm şudur; bu olayın çok sıkı takipçisi olacağım. Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak."

Akşener konuşmasının ardından Güroymak ilçesine, oradan da geceyi geçireceği Tatvan ilçesine geçti.

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