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Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza uygulandı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balkaya köyünün Terzi Mağaraları mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler L.Ö. ve S.Ö'yü kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilere, maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza verildi.

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