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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi

22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi

İlçe merkezindeki çalışmaları inceleyen Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Soylu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi
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