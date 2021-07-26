İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi
22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.
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İlçe merkezindeki çalışmaları inceleyen Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi.
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Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Soylu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi.
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