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28 Temmuz altın fiyatlarında son durum! Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

28 Temmuz altın fiyatlarında son durum! Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 497,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.337 liradan alıcı buluyor.

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Dün sınırlı da olsa altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 495,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 497,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3.337 liradan satılıyor.

Analistler ne diyor?

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.

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