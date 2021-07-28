Bilim Kurulu toplanıyor! Aşı olmayanlara yeni yasaklar geliyor
Bilim Kurulu bugün saat 16:30'da toplanıyor. Toplantıda iki doz aşı olmayanlara yönelik yeni yasaklar masaya yatırılacak. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Aşınızı olun. Yoksa yeni tedbirler gelecek" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. Toplantıda kafe ve restoran temsilcilerinin de talep ettiği iki doz aşı olmayanların 1 Eylül’den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlere alınmaması yasağı da gündemde olacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30'da toplanacak. Toplantıda aşı olmaktan kaçan 22 milyon kişiyle ilgili yeni yasakların gündeme gelmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nun, hükümete aşı olmayanları teşvik etmek için yasaklar dahil bazı önerilerde bulunması bekleniyor. İlk önerinin aşı olmayanlara yeni yasakların getirilmesi olacağı belirtiliyor.
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, 1 Eylül’den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlere alınmamasını istemişti. Sektörün diğer oyun kurucu dernekleri de bu öneriye destek vermişti.
Normalleşme sürecinin başlangıcında 5 binli rakamlara inen günlük koronavirüs vaka sayıları 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte 20 binli rakamlara doğru katlanarak artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, salgına karşı en önemli silah olan aşılanma konusunda bir haftadır verdiği mesajlar adeta çığlığa dönüşmüş durumda.