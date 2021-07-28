Bilim Kurulu toplanıyor! Aşı olmayanlara yeni yasaklar geliyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. Toplantıda kafe ve restoran temsilcilerinin de talep ettiği iki doz aşı olmayanların 1 Eylül’den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlere alınmaması yasağı da gündemde olacak.