Alex Teixeira'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran yeni paylaşım

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'dan yine taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım geldi.

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Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira transfer görüşmeleri yapmak için ailesiyle birlikte Dubai'ye geldiğini açıklamıştı. Bekleyiş sürerken Brezilyalı futbolcunun eşi Thais Cristina'nın Instagram'dan yaptığı bir paylaşım dikkatleri çekmişti. Eşiyle birlikte Dubai'yi gezen Cristina, kanat heykelenin önünde tek başına ve Alex'le çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Birçok taraftar bunu kartala benzeterek Beşiktaş'a gönderilen bir mesaj olarak kabul etmişti. Benzer bir fotoğrafı Alex Teixeira da tek başına olarak sosyal medya hesabından paylaştı.