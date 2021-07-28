Medya dünyasının acı kaybı! Duayen gazeteci Reyhan Can hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Reyhan Can 27 Temmuz 2021 Salı günü vefat etti.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, TGC üyesi Erkut Can’ın da eşi olan Reyhan Can’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Üyemiz Reyhan Can’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Reyhan Can’ın ailesinin, yakınlarının ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.” denildi.



Reyhan Can kimdir?

İstanbul 1943 doğumlu. İktisadi Ticari Bilimler Akademisi mezunu. Mesleğe 1966 yılında Hafta Sonu Gazetesi’nde başladı. Hürriyet ve Şey gazetelerinde görev yaptı. Aktüel Yayıncılık A.Ş. ve VİP Magazin’i kurdu. İngilizce biliyordu. Evli ve iki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.