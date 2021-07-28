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Fenerbahçe'nin hazırlık maçları canlı yayınla TRT Spor’da

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları canlı yayınla TRT Spor’da

Fenerbahçe'nin bu akşam Zwolle, 31 Temmuz’da Greuther Fürth ve 4 Ağustos’ta Dinamo Kiev’le oynayacağı hazırlık maçları canlı yayınla TRT Spor’da ekranlara gelecek.

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Fenerbahçe, 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezona TRT Spor'dan yayınlanacak maçlarla hazırlanacak. Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Altay Bayındırlı Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar Caulker ve Serdar Dursun ile takviye etti. Sarı lacivertliler, yıldızlarıyla ve güçlenen kadrosuyla TRT Spor'da sahne alacak.

İlk hazırlık maçı bu akşam

Bu akşam yayımlanacak ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi PEC Zwolle ile mücadele edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Vitor Pereira'nın ekibi, 31 Temmuz Cumartesi günü ise Alman temsilcisi Greuther Fürth ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

4 Ağustos Çarşamba günü ise Fenerbahçe, güçlü bir rakiple kendini test edecek. Sarı lacivertliler, Mircea Lucescu yönetiminde geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev ile hazırlık maçında karşılaşacak. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

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