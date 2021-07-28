BIST 1.362
DOLAR 8,57
EURO 10,12
ALTIN 495,20

Elazığ'da görenler hayran kaldı! 60 bin lira harcayıp lüks karavan haline getirdi

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da görenler hayran kaldı! 60 bin lira harcayıp lüks karavan haline getirdi

ELAZIĞ'da yaşayan Halis Yıldız, atıl durumdaki otobüsü işlerinden arta kalan zaman içerisinde 60 bin lira harcayarak lüks karavana çevirdi.

Elazığ'da görenler hayran kaldı! 60 bin lira harcayıp lüks karavan haline getirdi

Elazığ’da araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, iş yerinin önünde atıl halde bulunan otobüsü, pandemiden önce karavana dönüştürmeye karar verdi. Otobüsün iç dizaynı için 60 bin lira harcayan Yıldız, atıl durumda olan otobüsü lüks karavana çevirdi. 

17
Elazığ'da görenler hayran kaldı! 60 bin lira harcayıp lüks karavan haline getirdi

Zevk için böyle bir çalışma yaptığını belirten Yıldız, pandemi dönemiyle birlikte karavan satışlarının patladığını ve isteyen herkese karavan yapabilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

27
Elazığ'da görenler hayran kaldı! 60 bin lira harcayıp lüks karavan haline getirdi

Yıldız, hobi olarak yaptığı karavana pandemi ile birlikte talebin artacağına inandığını dile getirdi.

37
Elazığ'da görenler hayran kaldı! 60 bin lira harcayıp lüks karavan haline getirdi

 Yıldız, "Tamamıyla bu işe soyunduk. Bunun gibi üç tane oldu. Bu kültürü biraza aşılamak zor, bu şehirde bu işleri biraz geliştirmek lazım. Talep olarak, büyük bir patlama bekliyorum." diye konuştu.

47