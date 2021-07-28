Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a tepki: Söyleyeceklerim bu kadar

Sabri Sarıoğlu'nun doğum gününü kutlamayan Galatasaray'a Yağmur Sarıoğlu'ndan sitemle karışık tepki paylaşımı geldi.Abone ol
27 Temmuz'da 37 yaşına giren Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a tepki geldi. Yağmur Sarıoğlu, eşinin doğum günün kutlanmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üstü kapalı tepki gösterdi.
Yağmur Sarıoğlu, paylaşımında, "1996-2017. 21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen futbolcu sıralamasında 4. sıradadır Sabri Sarıoğlu. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.