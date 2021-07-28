BIST 1.359
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 494,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a tepki: Söyleyeceklerim bu kadar

Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a tepki: Söyleyeceklerim bu kadar

Sabri Sarıoğlu'nun doğum gününü kutlamayan Galatasaray'a Yağmur Sarıoğlu'ndan sitemle karışık tepki paylaşımı geldi.

Abone ol

27 Temmuz'da 37 yaşına giren Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a tepki geldi. Yağmur Sarıoğlu, eşinin doğum günün kutlanmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üstü kapalı tepki gösterdi.

Yağmur Sarıoğlu, paylaşımında, "1996-2017. 21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen futbolcu sıralamasında 4. sıradadır Sabri Sarıoğlu. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den yeni varyant açıklaması! B.1.621 her 10 kişiden 1'inde görüldü
ABD'den yeni varyant açıklaması! B.1.621 her 10 kişiden 1'inde görüldü
Medya dünyasının acı kaybı! Duayen gazeteci Reyhan Can hayatını kaybetti
Medya dünyasının acı kaybı! Duayen gazeteci Reyhan Can hayatını kaybetti
Muharrem İnce Trabzon'da basın mensuplarına sırtını döndü!
Muharrem İnce Trabzon'da basın mensuplarına sırtını döndü!
Fikirtepe'de kentsel dönüşüm anket sonuçları açıklandı
Fikirtepe'de kentsel dönüşüm anket sonuçları açıklandı
Meliha İsmailoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Meliha İsmailoğlu kimdir kaç yaşında aslen nereli evli mi?
Diyarbakır'da talihsiz gencin hayatı karardı! 7 yaşındaki çocuk sebep oldu: Su gibi kan aktı
Diyarbakır'da talihsiz gencin hayatı karardı! 7 yaşındaki çocuk sebep oldu: Su gibi kan aktı
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları canlı yayınla TRT Spor’da
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları canlı yayınla TRT Spor’da
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller....
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller....
Kocaeli'de eski eşinden gördüğü işkenceyi böyle anlattı: Duvarlar kan içinde kaldı
Kocaeli'de eski eşinden gördüğü işkenceyi böyle anlattı: Duvarlar kan içinde kaldı
Alex Teixeira'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran yeni paylaşım
Alex Teixeira'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran yeni paylaşım