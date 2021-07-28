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PTT öğlen kapanıyor mu PTT şubeleri saat kaçta kapanıyor?

PTT öğlen kapanıyor mu PTT şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Birçok vatandaş normalleşmenin ardından PTT şubeleri kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor araştırması yapmaya başladı. Türkiye'nin birçok ilinde hizmet veren PTT, PTT kargo şubeleri haftaiçi her sabah 08.30'da açılıyor, 17.30'da kapanıyor.

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Pandemi nedeniyle pek çok kurumun çalışma saatlerinde de değişiklikler oldu. Tam kapanmanın ardından, Temmuz ayı normalleşme süreci başlarken, değişen PTT çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki PTT şubeleri hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı? Öğle arası saat kaçta? İşte PTT ile ilgili detaylar..

PTT kaçta açılıyor-kaçta kapanıyor: 

Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.  PTT şubeleri, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından girilen kademeli normalleşme döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT, kargo çalışma saatleri: 

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

PTT cumartesi-pazar açık mı: 

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır. Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

PTT
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