Saadet Partisi'nde kılıçlar çekildi Oğuzhan Asiltürk'ten Temel Karamollaoğlu'na muhtıra

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri parti içinde tartışmalara neden olan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş camiasına 'biat' hatırlatması yaptı. Ardından da Temel Karamollaoğlu ve ekibinin Saadet Partisi yönetimini eleştirip oyları düşürdüklerini savundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri parti içinde tartışmalara neden olan, Temel Karamollaoğlu'nu devirmek için harekete geçtiği konuşulan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş camiasına seslendi. Milli Gazete'de bir yazı kaleme alan Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Görüş camiasına 'bana biat ettiniz, unutmayın' hatırlatması yaptı. İşte Asiltürk'ün Saadet Partisi'nde çatlağı büyütecek o yazısından bazı satır başları...

İslam'ın yasak olmadığı yerlerde yaşayanlar...

- Değerli kardeşlerim, kişi ve toplumlar, İslam devlet düzeninin uygulandığı yerlerde yaşarlarsa, inançlarına uygun bir şekilde yaşayabilirler. İslam devlet düzeninin uygulanmadığı, İslam'ın yasak da olmadığı yerlerde yaşayanların, hayatlarını inançlarına uygun şekilde düzenlemeleri gerekir. Erbakan Hoca'mız Millî Görüş’ü bu ihtiyacı karşılayacak şekilde kurdu.

Yönetici vefat ederse halifesi seçilir...

- Millî Görüş inancına göre, bir toplumun başındaki yönetici vefat ederse, yerine o görevi yüklenecek yeni bir yönetici seçilir. Bunun en önemli örneği, Peygamberimiz a.s.'dan sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.)’ın seçilmesidir."

O toplantıya katılanların hepsi bana 'evet' dedi

Erbakan'ın vefatından ardından neden görev üstlendiğini de hatırlatan Asiltürk, şöyle devam etti:

- Millî Görüş Toplulumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca’mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim: "Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz", dedim.

- Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı "evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz" dediler.

Kendi görüşüne göre hareket etmezdi

- Erbakan Hoca'mız, önemli toplantılara Genel İdâre Kurulu’yla birlikte bütün Millî Görüş teşkilatlarını da çağırırdı. Aynı şekilde o toplantıya, Genel İdare Kurulunun yanında, Erbakan Hoca’mızdan sonra Partide şu anda görev yapmakta olan bir çok arkadaşımızla birlikte parti teşkilatlarımızda görev yapan birçok arkadaşımız da katıldı.

- Erbakan Hoca’mızın yasaklı olduğu dönemlerde bir arkadaşımız Genel Başkan olarak görevlendirilirdi. Genel Başkan olarak görevlendirilen kişi, dâvânın başında bulunan Erbakan Hoca’mızdan habersiz hiçbir şey yapmazdı. Kendi görüşüne göre hareket etmezdi. Eğer Millî Görüş’ün bu mükemmel düzeni bozulursa Millî Görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan Hoca'mız bu uyarıyı sık sık yapardı.

İnsanların sadece dünyalık ihtiyaçlarını konuşursak...

- Rabbimizin bize yardım etmesi bizim, öncelikle ahlâki ve mânevi değerlere, yâni Allah’ın bizi dâvet ettiği yola, toplumu dâvet etmemize bağlıdır. Bunu ihmal edersek; siyasî çalışmalarımızda ağırlıklı olarak, insanların dünya hayatında ihtiyaçları olan şeylere yönelik konuşmalar yaparsak, inancımızın bize emrettiğini eksik yapmış oluruz.

Son kamuoyu yoklamalarında düşük çıkıyoruz

- Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken, sâdece toplumun maddi ihtiyaçlarını önemsiyor gibi bir görüntü vermememiz gerekir. Buna dikkat etmezsek ahlakî ve mânevi değerleri savunduğumuz için bizi destekleyenler bizden uzaklaşırlar. Son kamuoyu araştırmalarında desteğimizin düşük çıkmasının sebebi budur.