Temel Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün kongre çağrısına cevap

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan, YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün parti yönetimini eleştirerek kongre çağrısı yapması sonrası ilk açıklama geldi. Karamollaoğlu, "Parti içi meseleleri kamuoyunda tartışmayı doğru bulmuyorum" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında Asiltürk'ün kurultay çağrısına cevaben, ''Parti meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmayı bu zamana kadar yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Dünkü açıklama Oğuzhan Beyi bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz'' dedi.

Dün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kongreye gidilmesi çağrısı yapan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, ''Milli Görüş'ün partisini, diğer partilerden ayıran ahlaki ve manevi değerlere bağlılığıdır buna dikkat etmezsek yok oluruz'' ifadelerini kullanmıştı.

'Benim gözetimimde bir liste hazırlanıp sunulacak'

Asiltürk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak.''

'Toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olmalı'

Partiyi yönetenlerin sadece iktidarı eleştirdiklerini söyleyen Asiltürk, ''Maddi ihtiyaçları da dikkate alacağız ama hedefimiz, toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olmalıdır" dedi.

Kongre çağrısı sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, Asiltürk'ün kongre çağrısı sonrası yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Parti meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmayı bu zamana kadar yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Dünkü açıklama Oğuzhan Bey'i bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz. Bundan dolayı da başka bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Parti içi meseleleri kamuoyu önünde paylaşmak ülke meselelerini çözmeye yardımcı olmaz.

Karamollaoğlu: A Haber bile gelmiş

Öte yandan Karamollaoğlu, basın toplantısı başlamadan önce basın mensuplarının fazla olması karşısında şaşkınlığını gizlemeyerek, 'Bugün kalabalıksınız, A Haber bile gelmiş' esprisi yaptı. Karamollaoğlu'nun sözleri sonrası salonda gülüşmeler oldu.

Karamollaoğlu basın toplantısına başlamadan önce espriyi patlattı: A Haber bile gelmiş.



Havuzu değil, @medyablok'u takip edinpic.twitter.com/PWYJY9G5lL — medyablok (@medyablok) June 16, 2021

Temel Karamollaoğlu'nun yerine 'Mete Gündoğan' iddiası

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamaları sonrası Saadet Partisi'nde kongre hareketliliği yaşanırken Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yerine Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın geleceği iddia edildi.