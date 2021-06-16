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AB'den 6 ülke hakkında seyahat kararı! Listede yine Türkiye yok

AB'den 6 ülke hakkında seyahat kararı! Listede yine Türkiye yok

ABD Başkanı Biden ile AB liderlerini yaptığı zirve sonrasında AB, ABD dahil 6 ülke hakkında güvenli seyahat kararı aldı. Listede Türkiye'nin olmaması dikkat çekti.

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ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan ABD-AB zirvesinin ardından Avrupa Birliği ABD ile birlikte 5 ülkenin daha güvenli seyahat kategorisine alınması konusunda anlaşma sağladı.

Listede Türkiye yok 

Reuters'e konuşan AB'li diplomatların yaptığı açıklamada, AB'nin üyesi olan 27 ülke, ABD, Arnavutluk, Lübnan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Tayvan’dan gelen turistlerin ve yolcuların bir gerekçe göstermeden ülkeye girişlerine izin verilmesi konusunda anlaşma sağladı. 

Güvenli seyahat izni verilen ülkelerin yanı sıra AB, Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland’a yönelik kısıtlamanın da kademeli olarak kaldırılması tavsiyesinde bulundu.

AB'nin almış olduğu iki kararda da Türkiye'nin olmaması dikkat çekti. Öte yandan AB'nin güvenli seyahat kararına rağmen AB ülkeleri Kovid-19 testi veya zorunlu karantina şartı talep etme hakkı bulunuyor.

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