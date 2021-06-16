Diyarbakır'da 30 yıldır biriktirmişti hepsi çalındı: Bakmaya kıyamıyordum

DİYARBAKIR'da Ramazan Burak'ın (42), 30 yılda biriktirdiği ve çoğu baba yadigarı olan 42 tespihi, ruhsatlı tabancası, bir miktar altını ile parası evinden çalındı.

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Yenişehir ilçesinde bir binanın 8’inci katında oturan, havalar ısındığı için ailecek teras katta uyuyan Ramazan Burak’ı sabah komşusu telefonla arayıp, kapılarının açık olduğunu söyledi. Kendisi de anahtarcı olan Burak, aşağı indiğinde kapının anahtar bölümünün kırık olduğunu görüp, evi kontrol etti.



Ramazan Burak, birçoğu baba yadigarı olan 30 yıldır biriktirdiği 42 tespih, ruhsatlı tabancası, eşinin altınları ve bir miktar paranın çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaparak, parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.







"30 yıllık emeğimi bir anda soydular"

Ramazan Burak, 150 bin TL'den fazla zararı olduğunu ve kendisini en çok üzen şeyin ise 30 yıldır biriktirdiği tespihlerin çalınması olduğunu ifade ederek, "Komşumuz beni kaldırdı. Kapımızın açık olduğunu söyledi. Ben de uyku sersemi kalktım, baktım kapı açık. Kapının kırık olduğunu gördüm. İçeri girdim, evi dağıttıklarını gördüm. Ondan sonra hemen 155'i aradım. Polis memurları geldi. Fotoğraf çektiler, parmak izi aldılar. Tespihlerimi götürmüşler. 30 yıllık emeğimi bir anda soydular, zor toplamıştım. Baba hatırası, amca hatırası ve değerli dostlarımdan kalan tespihlerdi." dedi.







"150 bin TL'den fazla zararım var"

"Ruhsatlı tabancam vardı, onu da götürmüşler" diyen Burak "Eşimin altınları vardı. Cebimdeki paraya kadar götürmüşler. Biz terasta yatıyorduk. Duymamışız. Şu anda 150 bin TL'den fazla zararım var. Beni en çok üzen, tespihlerimin çalınması oldu. Bakmaya kıyamıyordum. Bir anda yok oldu. Kutusunda 12 tane vardı, bir de 30 tane toplanmış şekilde toplam 42 tane tespihi götürmüşler. Bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.