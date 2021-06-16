Fransızlar yapmıştı Türkiye'de ilk olacak! Trabzon'da buraya gelen bir daha gelmek isteyecek
TRABZON'da 135 yıldır gemilere yol gösteren fenerle ilgili Türkiye'de bir ilk olacak proje yapılıyor.
Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, yapılan antlaşma gereği Yoroz Feneri’ni 49 yıllığına belediye bünyesine dahil ettiklerini belirterek burasını aslına uygun şekilde modernize edilerek insanların hizmetine sunmaya hazırlandıklarını söyledi.
Projenin hayata geçmesi halinde Türkiye’de ilk olacağını kaydeden Nuhoğlu, "Türkiye’de en güzel gün batımının izlendiği yerlerden biri Yoroz Feneri’dir. Yoroz Burnu, Karadeniz’de Sinop burnundan sonra karanın denize girdiği en büyük burun." dedi.
Nuhoğlu "Gemilerin bu buruna bindirmemesi için Osmanlı Devleti’nin son döneminde 1886 yılında Fransız mühendislere yaptırılan fenerde, yapıldığı günden beri babadan oğula Bozoklu ailesi fertleri görev yaptı" ifadelerini kullandı.
Başkan Nuhoğlu, planladıkları proje için Çarşıbaşı Belediyesi olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden Yoroz Feneri’ni istediklerini ve bu doğrultuda 49 yıllık anlaşma sağladıklarını belirterek fenerin aslına uygun olarak kullanılacağını ve halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.