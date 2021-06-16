MHP'li Yönter'den Yeni Akit yazarı Değirmenci'ye sert tepki: Bak burayı iyi belle...

Yeni Akit yazarı Yaşar Değirmenci, Ayasofya Camii'nde konuşan Mustafa Demirkan'a tepki gösteren Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Değirmenci'yi sosyal medyadan hedef aldı.

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Yeni Akit Gazetesi yazarı Yaşar Değirmenci, “Putlaştırmak müzmin hastalık!” başlıklı yazısında, Mustafa Demirkan'ı hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Değirmenci’nin ifadelerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den cevap geldi.

Yeni Akit yazarı Yaşar Değirmenci, yazısında, “Milliyetçi (MHP’nin) ‘zillet ittifakı’ dedikleriyle Mustafa Kemal ortak paydasında birleşmeleri, Kemalizm’in yahut insanları putlaştırmanın bir başka versiyonu değil mi? Balıkesir hutbesine âlimlerin, din adamlarının dahi okuyamadığı bugünün solcu ve partileri imza atabilirler mi? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kurduğu cümleler öylesine aşırı, temelsiz ve tutarsızdı ki ne İslam’ın temel esaslarıyla ne de yakın tarihin siyasi ve toplumsal tecrübeleriyle telif etme imkânı vardı. Adeta ‘Olmasaydın Olmazdık’ karanlığı ve dayatması form değiştirip karşımıza dikiliyordu. Mesela şu cümlede koskoca bir halkın iman sahibi olması bile bakın mutlak manada nasıl Ulu Önder’e bağlanıyor: ‘Atatürk tarih sahnesine çıkmasaydı, İslam’ın bekçisi olmasaydı doğduğunuz zaman kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir Kilise’de vaftiz mi olurdunuz?’ Devamında; ‘Atatürk’ü rahmetle anmak, ona saygı duymak, onun eserlerine sadık kalmak her nesil, her Türk evladı için ödevdir.’” ifadelerini kullandı.

“Olmasaydı olmazdın, olsan bile vaftiz olurdun”

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yaşar Değirmenci’nin yazısına sosyal medya platformu Twitter hesabından tepki gösterdi.

Yönter, şunları yazdı:

“Yeni Akit Gazetesi köşe yazarlarından Yaşar Değirmenci, ‘putlaştırmak müzmin hastalık’ başlıklı süfli köşe yazısında Genel Başkanımıza saldırmış! Bu müfteri, Atatürk’e sahip çıkmamızı hazmedememiş! Bak Değirmenci, burayı iyi belle; olmasaydı olmazdın, olsan bile vaftiz olurdun.”