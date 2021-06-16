BIST 1.435
DOLAR 8,55
EURO 10,38
ALTIN 511,13
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ertelenmişti! Futbolda yaz transfer dönemi yarın başlayacak

Ertelenmişti! Futbolda yaz transfer dönemi yarın başlayacak

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelendi. Yarın başlayacak transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden görüşmesinde Erdoğan'ın yanındaki isim bakın kim çıktı? Merve Kavakçı ile ilgisi ne?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
'Sana hediye aldım' deyip gösterdi! Tekirdağ'da eşinin yaktığı kadın ilk kez konuştu
Yıldız Ayhan kimdir kaç yaşında neden öldü? Yıldız Ayhan hastalığı nedir?
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Altının gram fiyatı 509 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da Haziran ayında kar yağdı kar yağışı etkili oldu
Burdur'da polis memuru evinde ölü bulundu! İntihar ettiği düşünülüyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'leri açıklandı
Sinovac aşısı hangi ülkenin nereden geliyor? Sinovac yan etkileri neler?
BioNTech kanser aşısı için 2023'ü işaret etti
Yorumlar