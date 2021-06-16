Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Gün içinde randevu, gün içinde aşı başladı
TÜRKİYE dün 1 milyondan fazla vatandaşını aşılayarak bir günlük aşılama rekorunu kırmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattıklarını duyurdu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadesini kullandı.