Almanya Hessen eyaletinde 49 polis aşırı sağcı sohbetlere katıldı

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, 49 polisin aşırı sağcı sohbet gruplarında mesajlaştığının ortaya çıktığını söyledi. Polisler arasında Özel Komando Birliği'nden (SEK) polisler çoğunlukta.

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Hessen eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth eyalet meclisinde düzenlenen özel oturumda operasyon hakkında bilgi verdi.

Beuth, halihazırda Hessen'de aktif görevde olan 49 polis memurunun çoğunluğunun Özel Komando Birliği'ne (SEK) mensup olduğunu belirtti. Söz konusu 49 polisin yanı sıra operasyon düzenlenen 7 kişinin ise Hessen emniyetine mensup olmadığı kaydedildi. Aşırı sağcı sohbet gruplarında mesajlaştığı tespit edilen toplam 56 kişiden 24 kişi hakkında cezai soruşturma ya da disiplin soruşturması başlatılmayacağı ifade edildi.

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth mecliste yapılan oturumda operasyon hakkında bilgi verdi

İçişleri Bakanı Beuth kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, polis içindeki aşırı sağcı yazışmaların tespit edilmesi üzerine Frankfurt Emniyet Teşkilatı'na bağlı Özel Komando Birliği'nin (SEK) dağıtıldığını duyurmuştu. Daha önce yapılan açıklamada halihazırda görev yapan 18 SEK mensubu ile iki eski SEK mensubu hakkında soruşturma yürütüldüğü açıklanmıştı. Bu kişilerin sohbet gruplarında gamalı haç ve Adolf Hitler'in fotoğrafı gibi aşırı sağcı ve ırkçı semboller paylaştığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Beuth ayrıca geçen hafta Hessen'de operasyon düzenlendiğini hatırlatarak bu operasyonda el konulan malzemelerin incelendiğini belirtti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet Meclis Grup Başkanı Nancy Faeser, İçişleri Bakanı Beuth'ın açıklamasının, olayın şu ana dek bilinenden daha büyük bir boyutta olduğunu gösterdiğini söyledi. Faeser soruşturmayı Hessen Eyalet Krminal Dairesi'nin yürütmesini de eleştirerek, buradan iki memur hakkında da soruşturma yürütüldüğünü hatırlattı.

Hessen eyaletinde geçen hafta aşırı sağcı sohbet gruplarında mesajlaştıkları şüphesiyle aralarında Özel komando Birliği (SEK) ve Hessen Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda polisin ev ve iş yerinde arama yapılmıştı.

Hessen eyaletinin adı daha önce de aşırı sağcı yapılanmalar sırasında gündeme gelmişti. Aşırı sağcı NSU örgütüne yönelik davanın bitmesinin ardından 2018 yılında NSU 2.0 imzasıyla tehdit mektupları gönderildiği ortaya çıkmıştı. Bu soruşturma kapsamında eyalette görev yapan çok sayıda polis görevden alınmıştı.