Tuğba Çoşkun kimdir eski kocası Mehmet Ali Erbil için ne dedi?

Seda Sayan'ın, eski arkadaşı Mehmet Ali Erbil hakkında temizlik görevlisi kıza tecavüz etti iddiasının ardından ortalık karıştı. Magazin basınını sallayan bu olay sonrasında 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'den boşanan eski eşi Tuğba Çoşkun'un anlattıkları yeniden gündem oldu. Peki Tuğba Çoşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil hakkında ne dedi?

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Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen hatta Mehmet Ali Erbil'in nikah şahidi olan arkadaşı Seda Sayan ile arası açıldı. Skandal iddialar havada uçuştu. Seda Sayan'ın yıllar önce yaşanan bir olayı hatırlatarak 'temizlik görevlisi kıza tecavüz ettin, yakınların eşlerin bunu kapatmaya çalıştı' diyerek akılları karıştırdı. Daha sonra Seda Sayan 'çoluğuna çocuğuna dua et' diyerek bu paylaşımı sildi. Herkes bu tecavüz iddiaları doğru mu diye konuşurken 2010 yılında olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Tuğba Çoşkun'un bu sözleri yeniden gündem oldu. Peki Tuğba Çoşkun çapkınlığından ve aldatmasından bıktım dediği eşi hakkında ne demişti?

Mehmet Ali Erbil'in tek oğlu Ali Sadi'nin annesi olan Tuğba Çoşkun o dönem verdiği bir röportajda konuşursam yer yerinden oynar demişti.

Tuğba Çoşkun kimdir: Tuğba Coşkun, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun olan Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir.

Tuğba Coşkun, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşidir.