Usta sanatçıdan acı haber geldi! Yıldız Ayhan yaşam savaşını kaybetti

Halk müziğinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan'dan acı haber geldi. 83 yaşındaki Ayhan, hayata veda etti. Sanatçının naaşının 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. TRT'nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan Yıldız Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sümer Ezgü ise yayınladığı gönderide, "Halk Müziğimiz'in yıldızı, değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan'ı kaybettik. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." sözlerine yer verdi.