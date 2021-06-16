BIST 1.440
DOLAR 8,50
EURO 10,32
ALTIN 509,10
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Usta sanatçıdan acı haber geldi! Yıldız Ayhan yaşam savaşını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber geldi! Yıldız Ayhan yaşam savaşını kaybetti

Halk müziğinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan'dan acı haber geldi. 83 yaşındaki Ayhan, hayata veda etti. Sanatçının naaşının 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. TRT'nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan Yıldız Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sümer Ezgü ise yayınladığı gönderide, "Halk Müziğimiz'in yıldızı, değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan'ı kaybettik. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." sözlerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Seda Sayan kaç kere evlendi eşleri kimdir? Oğulcan'ın babası kimdir?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı: Mısır Kızılayı ile anlaştık
Fitch Türkiye büyüme beklentisini düşürdü
Antalya'da tartışılan proje iptal edildi Başkan Muhittin Böcek geri adım attı
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere tebrik
Bolu'da yaşandı! E-mail yoluyla beklediği dua gelmeyince şikayetçi oldu
Mehmet Ali Erbil eşleri Tuğba Çoşkun'la neden ayrıldı?
Nişan ve kına kısıtlamalarında kısıtlama kalkıyor tarih belli oldu
Osmaniye'de kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi: 2'si polis 5 yaralı
Yorumlar