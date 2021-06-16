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İstanbul Valisi duyurdu: İstanbul'da aşı rekoru kırıldı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul Valisi duyurdu: İstanbul'da aşı rekoru kırıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'un aşılamada rekorunun dün kırıldığını duyurdu.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

Yerlikaya, "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1. doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.168.515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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