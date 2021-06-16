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Putin ve Biden ilk kez bir araya geliyor soğuk bir toplantı olacak

Putin ve Biden ilk kez bir araya geliyor soğuk bir toplantı olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden ilk görüşmesini 18. yüzyıldan kalma bir villada görüşecek. Hiçbir yemek servisi yapılmayacak, ortak basın toplantısı olmayacak...

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ABD ve Rusya arasında birçok kriz başlığı olabilir ancak Joe Biden-Vladimir Putin görüşmesi manzaralı ve huzurlu bir lokasyonda yapılacak. Görüşme, İsviçre'nin Cenevre kentinden geçen Cenevre Gölü'ne bakan 18. yüzyıldan kalma bir villada gerçekleştirilecek.

Biden'ın ABD Başkanı olmasından bu yana iki lideri yüz yüze getirecek ilk görüşmenin 5 saat kadar sürebileceği belirtildi. İkilinin silah kontrolü, siber saldırılar ve seçim müdahalesi üzerine konuşması bekleniyor.

Görüşmede hiçbir yemek servisi yapılmayacak ve iki lider de ayrı basın toplantıları düzenleyecek. Reuters, bunun iki ülke arasındaki güvensizliğe işaret ettiğini ifade etti.

Dün Biden'ın görüşme için Cenevre'ye uçtuğu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan bir ABD yetkilisi, "Ekmek kırılmayacak" dedi.

Görüşme TSİ 14.00'da başlayacak. Villaya önce Putin, ardından da Biden gelecek. İkili İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ile görüştükten sonra Çince, Fransızca, Farsça ve Türkçe çok eski kitapların bulunduğu kütüphane odasında görüşmelerini gerçekleştirecek.

İkili görüşme sırasında salonda Biden ve Putin ile birlikte ikilinin diplomasi danışmanları ve dışişleri bakanları bulunacak. Daha sonra heyetler arası görüşmelere geçilecek.

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