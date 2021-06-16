Veyis Ateş Habertürk'ten kovuldu mu son konuşulan iddia

Gazeteci Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz’dan şantaj yoluyla 10 milyon euro istediğine dair iddiaların yansıması devam ediyor. Ateş için Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ’ın çıkış işlemini onaylamadığı söyleniyor.

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Kara para aklamakla suçlanan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’dan şantaj yoluyla 10 milyon euro istemekle suçlanan Veyis Ateş’in zorunlu izne çıkarılması sonrasında Habertürk TV'deki geleceği merak konusu oldu.

Veyis Ateş, söz konusu iddialar üzerinden büyük tepki toplarken Habertürk’ten Ateş konusunda hiçbir resmi açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Hakkında öne sürülenlerden ötürü zor anlar yaşayan Veyis Ateş’ten Habertürk yönetiminin savunma istenildiği ve daha sonra ise Ateş'e ‘odanı boşalt’ dediği iddia edildi. Öte yandan farklı kaynaklar ise Veyis Ateş’in Habertürk'ten çıkışının verildiğini öne sürdü.

Tekdağ çıkış işlemini onaylamadı

Ayrıca Medyaradar’da yer alan bilgiye göre ise Ateş'in hâlâ Habertürk çalışanı olduğu ve herhangi bir çıkış işlemi gerçekleşmediği belirtildi.

Diğer yandan hâlâ izinde olduğu belirtilen Ateş için Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ’ın çıkış işlemini bir türlü onaylamadığı ve kurumsal açıklama yapmaktan kaçındığı da gelen bilgiler arasında.