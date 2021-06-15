Veyiş Ateş Sezgin Baran Korkmaz'ı tehdit etti iddiası Sevilay Yılman ses kaydı dinledi

Firari Sezgin Baran Korkmaz, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a gazeteci Veyis Ateş'in kendisine şantaj yaptığını ve 10 milyon euro istediğini iddia etti. Korkmaz'ın ses kaydını dinlettiğini yazan Yılman, kaydın deşifresini paylaştı.

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, kara para aklamakla suçlanan firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini bugünkü yazısında paylaştı.

Yılman ile konuşan Korkmaz, Veyis Ateş'in kendisini alenen tehdit edildiğini ve 10 milyon euro istediğini öne sürdü.

Tehdit edildiğine yönelik kaydın elinde bulunduğunu söyleyen Korkmaz, telefonda Sevilay Yılman'a o kaydın 3 dakikalık görüşmesini dinletti. Yılman, bahse konu olan kaydın ilgili bölümünü "Veyis Ateş'in o ses kaydında ne var?" başlıklı yazısında aktardı:

Sevilay Yılman ses kaydının deşifresini paylaştı

"Veyis Ateş diyor ki özetle; “Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…”

Bunun üzerine SBK diyor ki; ”Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?”

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; “Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…”

SBK ise; “Nasıl göstereceğim abi?”

Veyis; “Talep ettikleri meblağı yollayacaksın“ diyor.

SBK da; “Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?” diye soruyor…

Para, iş bitene kadar bende duracak!”

Veyis de diyor ki o zaman:

“Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!”

Hülasa…

Benim dinlediğim kısım kelimesi kelimesine olmasa da bu kadar…

Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş'e çağrı

Şimdi iki çağrım var:

Birincisi Sezgin Baran Korkmaz'a; “Suçsuzsan ve dürüstsen… Cesur davran ve bana dinlettiğin kaydı ya kamuoyuyla paylaş ya da Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatın vasıtasıyla ilet…

Sonra da memlekete gelip, yargı önünde kendi açıklamalarını, savunmalarını yap ve aklan!

Ki bence sana bu yakışır…

İkinci çağrım ise Veyis Ateş'e:

Veyis…

Kamuoyu önüne çıkan bir televizyoncu olarak bu vahim iddiaları suskunlukla geçiştiremezsin ve zamana bırakıp unutturamazsın!

Bu kayıtta geçen konuşmalar hakkında açıklaman nedir?

Ya çık açıklamanı yap, yapamıyorsan da o halde bu mesleği ona değer veren insanlardan özür dileyerek hemen bırak!"

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı