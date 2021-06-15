Marmara'da müsilaj paniği! Tek tek iptal ediyorlar

Marmara Denizi'nde müsilaj turizmi de vurdu. Tatilciler rezervasyonlarını iptal etmeye ev sahipleri evlerini satmaya başladı.

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Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj tehlikesi turizmi de tehdit ediyor. Balıkesir, Yalova ve Tekirdağ’ın turizm bölgelerine olan sezonluk ya da uzun dönemli taleplerde ciddi düşüş var. Emlakçılar iptallerin de yaşandığını ifade ederken, kısa dönemli ve haftalık kiralamalarda da azalma olduğunu vurguladı. Düşen talebin ardından bölgedeki fiyatlarda gerileme yaşandığı belirtildi.

Son günlerde belki de koronavirüs-ten daha çok gündeme gelen konulardan biri Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj odu. Halk arasından deniz salyası olarak da bilinen müsilaj nedeniyle Marmara Denizi’nde büyük bir temizleme çalışması da yürütülüyor. Ancak uzmanlar sorunun daha büyük olduğunu, farklı önlemler alınarak Marmara Denizi’nin kurtarılabileceğine dikkat çekiyor.

Denizden hayatını kazananlar yaşanan gelişmelerden etkilenirken, deniz canlıları için yaşanan tehlikenin boyutlarının ise daha korkutucu boyutlarda olduğua vurgu yapılıyor. Müsilajın olumsuz etkisi ise Marmara Denizi’nin kıyı şehirlerinde yaşanıyor. Balıkesir, Yalova, Tekirdağ’ın kıyı bölgeleri ve Marmara Denizi’ndeki adalara her yıl özellikle yaz aylarında ‘yazlıkçılar’ akın eder, günübirlik ya da haftalık olarak yerli turistler de büyük ilgi gösterirdi. Ancak bu yıl ortaya çıkan müsilaj tehlikesi nedeniyle talep bir hayli azalmış durumda. Hürriyet gazetesinden Burak Coşan emlakçılarla görüşüp izlenimlerini yazdı.

15 gündür telefonlarım çalmıyor

Önceki yıllarda haziranda okulların kapanmasının ardından bölgeye talebin hızla arttığına dikkat çeken Balıkesir Erdek’te faaliyet gösteren Mavi Emlak yetkilisi Hümmet Çilci, “Sınavların bitmesiyle de temmuzdan itibaren bölgenin nüfusu yazlıkçılarla ve tatile gelenler hızla artardı. Geçen yıl koronavirüse rağmen gelen turist sayısı da iyiydi. Ancak müsilaj tehlikesi ortaya çıkınca durum farklı bir hal aldı. Kapora verip sezonluk yazlık kiralayanlar kaporalarını geri istemeye başladı. Müsilajın boyutlarının anlaşılmasıyla da gelen talep de düştü. Geçen yıl 7 evin kiralama işlerini yapardık. Bu sene ise yalnızca 1 ev ile çalışıyoruz. Neredeyse 15 gündür telefonum çalmıyor” dedi. Koronavirüsle birlikte bölgeye olan ilginin arttığını hatırlatan Çilci, “Virüsten sonra insanlar denize yakın olması sebebiyle bölgeden ev ya da arsa almak istiyordu. Artan taleple fiyatlar da yükselmişti. Şimdi bu yatırımlarda da beklemeye geçildi” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kalabalıktı

Avşa Adası’nda faaliyet gösteren Gönenç İnşaat Emlak yetkilisi Mehmet Salih Gönenç de bölgeye olan talebin geçen yıla kıyasla azaldığına dikkat çekti. Müsilaj tehlikesinin devam etmesi halinde turizmin daha da etkilenebileceğine vurgu yapan Gönenç, “Sezonluk kiralama yapanlar fiyatlarını da aşağı çekmeye başladı. Talebin azalmasının ardından bu yola gittiler. Koronavirüs öncesine göre de düşük seviyelerde. Geçmiş yıllarda adamız bu aylarda dolmaya başlardı. Kalabalıklar olurdu. Ancak bu yıl eski kalabalıkları göremiyoruz” bilgisini verdi.

Yine Avşa Adası’nda emlakçılık yapan Mustafa Dinç de şunları söyledi: “Gelen talep düşmeye başladı. Geçen yıl pandemiye rağmen Marmara ve Avşa adalarına çok fazla talep vardı. İnsanlar kaçış noktası olarak görüyordu. Avşa Adası’nda yüzeyde müsilaj yok gibi ama dipte olduğunu söyleniyor. Buna rağmen ilginin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, birkaç müşterim gelerek evlerini satmak istediklerini söylediler. ‘Buraya denize girmek, balık tutmak için geldim. Şimdi ne yapacağım’ diyorlar. Bu yüzden evlerini satılığa çıkardılar.”