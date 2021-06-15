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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-Sen'i ziyaret etti

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Memur-Sen'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sendikaları Konfederasyonu'nu (Memur-Sen) ziyaret etti.

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Memur-Sen'i ziyaret eden Bakan Vedat Bilgin, Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika yönetimi ile bir araya geldi.

Bakan Bilgin, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Merkezini ziyaret ederek Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika yönetimi ile bir araya geldik. 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşme sürecine dair fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum'' dedi. 

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