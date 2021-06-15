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İş insanı Fırat Özgöçer evinde ölü bulundu! İntihar mı cinayet mi?

İş insanı Fırat Özgöçer evinde ölü bulundu! İntihar mı cinayet mi?

BODRUM’da da yatırımları olan Sub Karaköy’ün kurucusu iş insanı Fırat Özgöçer, Cihangir’deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Özgöçer’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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 İstanbul ve Bodrum'da turizm işiyle uğraşan iş insanı Fırat Özgöçer, Cihangir'deki evinde ölü bulundu. Cem Boyner'in kızı Elif Boyner'in de eski sevgilisi olan Özgöçer'den haber alamayan yakınları, 19 Mayıs'ta polise ihbarda bulundu. İstanbul Cihangir'deki eve giden emniyet görevlileri, Özgöçer'in cansız bedeni ile karşılaştı.

İntihar mı, cinayet mi?

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre yapılan ilk incelemede 38 yaşındaki iş insanının ölümü şüpheli bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özgeçer'in intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğine yönelik tüm soru işaretlerinin soruşturma kapsamına alındığı bildirildi. Ölüm haberi sosyete ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. 

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