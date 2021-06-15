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Bursa'da yakalandı! 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi

Bursa'da yakalandı! 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi

 BURSA’da bir evden hırsızlık yaparken yakalanan 15 yaşındaki A.C.A.'nın suç dosyası kabarık çıktı. A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi. 

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Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti.

Bölgede önlem alan polis, hırsızlık için girdiği evden çıkan A.C.A.’yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin GBT sorgulamasında dosyası kabarık çıktı.

A.C.A.'nın 4'ü camilerden olmak üzere 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirlendi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

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