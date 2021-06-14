BIST 1.454
DOLAR 8,48
EURO 10,28
ALTIN 508,01
HABER /  DÜNYA

Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

NATO Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden toplantıya dair ilk değerlendirmeyi yaptı. Olumlu mesajlar veren Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.

Kritik görüşmeden olumlu mesaj çıktı
Kritik toplantının ardından ikili ilişkilere dair olumlu mesajlar veren ABD Başkanı Joe Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de koronavirüs aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Babalar Günü için süper fırsatlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'den NATO Zirvesi'nde tarihi görüşme
Bodrum trafiği İstanbul trafiğini geçti
Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 179 şüpheliye adli işlem yapıldı
Rau: NATO ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Gaziantep'te liseli genç arkadaşı tarafından öldürüldü
Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
Yeni İsrail Başbakanı Bennett'in bilinmeyen psikolojik hastalığı
Yorumlar 4 yorum