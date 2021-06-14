Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık

NATO Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden toplantıya dair ilk değerlendirmeyi yaptı. Olumlu mesajlar veren Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.
Kritik görüşmeden olumlu mesaj çıktı
Kritik toplantının ardından ikili ilişkilere dair olumlu mesajlar veren ABD Başkanı Joe Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.