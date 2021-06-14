CHP'li Veli Ağbaba: Sedat Peker’i ziyaret ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’i ziyaret ettiğini, bunun gizli olmadığını ve ziyareti AK Parti’li milletvekilleriyle birlikte yaptıklarını söyledi.

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Partisinin Malatya İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Basın toplantısında bir muhabirin sorusu üzerine Sedat Peker’i cezaevinde ziyaretine de açıklık getiren Ağbaba şunları dedi:

"İnsan Hakları Komisyonu olarak birlikte ziyaret ettik"

“Sedat Peker geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Benim Balyoz ve Ergenekon sürecinde onu ziyaret ettiğimi söyledi, doğruyu söyledi. Ben ayırmadan herkesi ziyaret ettim. Suçun, suçlunun kimliğine bakmadan herkesi insan hakları kapsamında ziyaret ettim. Burada Malatya’da hiç görüşlerine katılmasam da kimse ziyaret etmeye cesaret edemezken Malatya Davası’ndan yatan Fahri Memur ve Zekeriya Şengöz’ü de ziyaret ettim. Türkiye’de Veli Ağbaba’nın, özellikle Balyoz ve Ergenekon döneminde ziyaret etmediği kimse kalmadı, biliyorsunuz. Genelkurmay başkanlarını da ziyaret ettim. Örneğin Malatya’da ordu komutanlarının hepsi cezaevindeydi. Hasan Iğsız’ı, Şükrü Sarıışık onları da ziyaret ettim. Hiç siyasi görüşlerine katılmasam da İBDA-C lideri olduğu söylenen Salih Mirzabeyoğlu’nu da ziyaret ettim."

AK Partili milletvekilleri de ziyaret etti

Tweette diyor ki ‘Beni sadece CHP’liler değil MHP’liler de ziyaret etti’ diyor. Ben size buradan söyleyeyim yakında şunu da diyecek. ‘Beni AK Partili milletvekilleri de ziyaret etti’ diyecek. Çünkü biz Sedat Peker’i AK Parti’li milletvekilleriyle birlikte ziyaret ettik. Ben isimlerini biliyorum ama ben onlar ziyaret etti diye onları da suçlu ilan etmem. İnsan Hakları Komisyonu olarak birlikte ziyaret ettik. Ziyaret edip de şimdi yüksek yüksek makamlarda olan AK Partilileri ben söylemem ama kim olduklarını biliyorum. Buradan trollere seslenmek istiyorum. Ey troller, Sedat Peker’i sizinkiler de ziyaret etti.”