Elon Musk'un paylaşımı sonrası Bitcoin'de yükseliş

Milyarder iş adamı Elon Musk, paylaşımlarıyla Bitcoin piyasalarında yaşattığı hareketliliklere bir yenisini daha ekledi. Musk'un yaptığı paylaşımın ardından Bitcoin, yüzde 10'a yakın değer kazandı.

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Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasalarıyla ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Musk, Tesla'nın sahip olduğu Bitcoin'lerden sadece yüzde 10'unu sattığını duyurdu.

Daha önce Bitcoin madenciliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle mesafeli olduğunu açıklayan Musk, daha temiz enerji harcanması durumunda Tesla'nın ödemelerde tekrar Bitcoin kabul edeceğini açıkladı.