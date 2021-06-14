BIST 1.454
DOLAR 8,40
EURO 10,20
ALTIN 503,72
HABER /  EKONOMİ

Elon Musk'un paylaşımı sonrası Bitcoin'de yükseliş

Elon Musk'un paylaşımı sonrası Bitcoin'de yükseliş

Milyarder iş adamı Elon Musk, paylaşımlarıyla Bitcoin piyasalarında yaşattığı hareketliliklere bir yenisini daha ekledi. Musk'un yaptığı paylaşımın ardından Bitcoin, yüzde 10'a yakın değer kazandı.

Abone ol

Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasalarıyla ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Musk, Tesla'nın sahip olduğu Bitcoin'lerden sadece yüzde 10'unu sattığını duyurdu.

Daha önce Bitcoin madenciliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle mesafeli olduğunu açıklayan Musk, daha temiz enerji harcanması durumunda Tesla'nın ödemelerde tekrar Bitcoin kabul edeceğini açıkladı. 

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin, yüzde 12'yi aşan artışla 40 bin 322 dolara ulaşarak 27 Mayıs'tan bu yana ilk kez 40 bin doları aştı.

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 7.11'lik artışla 2 bin 525 dolara yükseldi.

Daha önce Musk'un desteklediğini duyurduğu Dogecoin de son 24 saatte yüzde 5,4'lük artışla 0,3262 dolar seviyesine geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye tanesi 12 milyon dolar olan jeneratörün yerlisini 250 bin dolara üretti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Melih Gökçek 'nerden nereye' dedi 2 NATO aile fotoğrafı paylaştı sosyal medyada kıyamet koptu
Bursa’nın 'Sineksavar Timi' iş başında
Rıza Bey Apartmanı iddianamesi kabul edildi! 9 sanık için 20'şer yıl hapis istemi
Bolu'da şiddetli yağış! Garaj ve depolar göle döndü
Memur-Sen: KESK kamu emekçilerinin tarafında olmayacağını bir kez daha teyit etmiştir
Bitlis'te 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İBB’den Türkiye Basketbol Federasyonu'na ihtar
Göç İdaresi ve Yüksek Seçim Kurulu personel alımı yapacak
Yorumlar