Zeus Dijital isimli ajansı kurması ile adından söz ettiren genç girişimci Oğuzhan İsa Temiz kimdir?

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8 Haziran 1994 tarihindeyken Kocaeli Gebze sınırlarında hayata gözlerini açan genç girişimci, yaptığı işlemler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Birçok web sitesi için SEO hizmeti vermeye devam eden genç girişimci Oğuzhan İsa Temiz liseye başladığı zaman şimdiki adı Çayırova ticaret meslek lisesi olan Fatih mesleki ve teknik Anadolu lisesine gitmiş ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır.

Çok geçmeden genç yaşlarda direk iş hayatına atılmak için girişimlere başlayan Oğuzhan İsa Temiz birçok sitenin SEO hizmetinde aldığı başarılar ardından Zeus Dijital ismini verdiği ajansı kurmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Oğuzhan İsa Temiz ve Zeus Dijital

Oğuzhan İsa Temiz son zamanlarda kurduğu Zeus Dijital ismindeki ajansı ve bu ajansta gösterdiği başarılar ile adından bir söz ettirmeyi başarıyor. Kaliteli işlere imza atmayı başaran genç girişimci korona vakitlerini dahi boş geçirmek yerine en iyi şekilde değerlendirmiş, kendisini geliştirmek için çalışmalarına devam etmiştir. SEO hizmetleri sırasında bu alanda kullanılması gereken tüm araçları kullanarak, Ahreft, Semrush, Deepcrawl, Ryte, Screaming Frog, Site Bulb, Seomonitor, Google Analytics, SEOmonitor yardımları ile işinde daha başarılı bir hale gelmeyi başarmıştır.