Memur-Sen: KESK kamu emekçilerinin tarafında olmayacağını bir kez daha teyit etmiştir

Memur-Sen, KESK’in açıklamasına tepki göstererek, “KESK kamu emekçilerinin tarafında olmayacağını bir kez daha teyit etmiştir” dedi.

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Memur-Sen, KESK’in internet sitesinde yer alan ‘Kamu Emekçilerine Bilgilendirme, Memur-Sen’in Mektubuna Cevabımız’ başlıklı açıklamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, KESK’in açıklaması eleştirilerek, “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Konfederasyon Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın davetinin yer aldığı ve içeriğini kamuoyuyla paylaşmadığı mektupla ve içerdiği davetle ilgili olarak (mektup ve davet sahibine bilgi vermeksizin) kamuoyuna açıklama yapan KESK’in bu tutumunu, söz konusu açıklamanın lafzını ve ruhunu kuşatan ideolojik bağnazlığa ve kamu görevlilerini hedef alan sakil kurnazlığa dair cevap haklarımız saklı kalmak kaydıyla en hafif tabirle nezaketsizlik olarak değerlendiriyoruz. Söz konusu açıklamanın içeriğine hakim kararsızlık, tutarsızlık ve hadsizlik tavırlarının gerekçelerinin ve hedeflerinin takdirini KESK üyesi kamu görevlilerine bırakıyoruz” denildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın 31 Mayıs’ta genel başkanlara gönderdiği mektupla 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Memur-Sen’le birlikte hareket etme davetinde bulunduğu hatırlatılarak, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in haziranda yapılacak genel kurulda davetin değerlendirileceğini söylediği aktarıldı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“KESK, bu tutumuyla Türkiye’yi esas alma, Türkiye için düşünme, kamu görevlilerini ve emeklerini önceleme, kamu görevlilerinin hak ve hukuku için ter dökme, ideolojik aparat olma vasfını terk etme fırsat ve imkanını bilerek ve isteyerek kullanmayacağını bir kez daha göstermiştir. Söz konusu açıklamanın içeriğinde yer verdiği değerlendirmelerle 6. Dönem Toplu Sözleşme’de kamu işvereni lehine gerekçe üretmeye yeltenen ve işveren danışmanı rolünü üstlenen KESK’in bu tavır ve yaklaşımlarıyla 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu görevlileri lehine yapılacak çalışmalarda yer almamasının hem kamu görevlileri hem de kamu görevlileri sendikacılığı açısından daha yararlı olacağı yönündeki karar ve değerlendirmemizi kamu görevlilerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”