BIST 1.453
DOLAR 8,40
EURO 10,19
ALTIN 504,17
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklama: Muhalefet partilerinin yaptırdığı anketlerde...

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklama: Muhalefet partilerinin yaptırdığı anketlerde...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Muhalefet partilerinin dahi yaptırdığı kamuoyu anketlerinde, yine AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir" dedi.

Abone ol

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret etti.

Kurtulmuş'u belediye binası önünde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel karşıladı. Çiçek takdim edilmesinin ardından Numan Kurtulmuş Belediye Başkanlığı makamına geçti. Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ı da ziyaret etti.

"Türkiye’nin açık ara önde partisi olacak"

Kurtulmuş ziyarette yaptığı açıklamada, “Önümüzde zor bir seçim var 2023. Türkiye için hayat memat meselesi olan bir seçim. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde hızlı bir şekilde devam etme kararını bu seçimde tekrarlayacaktır. Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti yine bu seçimlerde Türkiye’nin açık ara önde partisi olacak bu seçimlerden çıkacak. Bunun için gayretle çalışmamız gerekiyor. Muhalefet partilerinin dahi yaptırdığı kamuoyu anketlerinde, yine AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir” diye konuştu.

İlgili Haberler
Metropoll kararsızlar seçim anketinde şok sonuç! Tüm dengeler değişiyor ORC Cumhurbaşkanlığı anketinde fark attı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa ne olur?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Diyarbakır annelerini ziyaret etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Teksas'ta küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Meksika seri katil kasabı konuşuyor! Evinin altında 17 farklı kişiye ait kemik parçası bulundu
Beşiktaş Kenan Karaman'la anlaştı
Kuzey İrlanda Başbakanı Foster istifa etti
Bursa’nın 'Sineksavar Timi' iş başında
İstanbul Havalimanı'na 4 ödül birden
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'dan ayaküstü ilk görüşme
Düğün hazırlığındaydı Ordu'da dün kaybolan Ergin cinayet kurbanı
Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun çorapları NATO zirvesine damga vurdu
Yorumlar 4 yorum