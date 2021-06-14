Avrupa Birliği'nin koronavirüs aşı sertifikası yasalaştı

AB içinde seyahatleri kolaylaştıracak sertifika, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

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Avrupa Birliği (AB), koronavirüs salgını döneminde yapılacak seyahatlerde yeni döneme geçiyor.

Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenleme yasalaştı.

"Memnuniyet duyuyoruz''

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), AB Dijital Koronavirüs Sertifikası'nın yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz''

AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, "Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz." dedi.

Von der Leyen,1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağına işaret etti.

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve koronavirüs test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı koronavirüs aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.