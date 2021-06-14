BIST 1.453
DOLAR 8,40
EURO 10,19
ALTIN 504,17
HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği'nin koronavirüs aşı sertifikası yasalaştı

Avrupa Birliği'nin koronavirüs aşı sertifikası yasalaştı

AB içinde seyahatleri kolaylaştıracak sertifika, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs salgını döneminde yapılacak seyahatlerde yeni döneme geçiyor.

Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenleme yasalaştı.

"Memnuniyet duyuyoruz'' 
Avrupa Parlamentosu'nda (AP), AB Dijital Koronavirüs Sertifikası'nın yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz'' 
AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, "Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz." dedi.

Von der Leyen,1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağına işaret etti.

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin koronavirüs aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve koronavirüs test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı koronavirüs aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'na rest çekti: Biz buna payanda olmayız
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir: Hava sıcaklığı müsilajı da artıracak
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının etkinlik oranı açıklandı
Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'nde temizlenen müsilaj miktarını açıkladı
Manisa'da dehşet! Babasını bıçakla öldüren genç, annesi ve ağabeyini de yaraladı
Süleyman Özışık Sedat Peker'e yaptığı işaretle ilgili çılgın senaryolara yanıt verdi
Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başkanı Boris Johnson ile görüştü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması
Yorumlar