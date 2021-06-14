Süleyman Özışık Sedat Peker'e yaptığı işaretle ilgili çılgın senaryolara yanıt verdi

Süleyman Özışık kızının düğününde çekilen bir video üzerinden yapılan 'işaret' yorumlarına yanıt verdi.

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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur Süleyman Özışık'ın kızının düğününde çekilmiş bir videoyu yayınlamıştı. O videoda Süleyman Özışık'ın yaptığı bir el harekete üzerinden bir çok senaryo üretildi. Süleyman Özışık iddialar üzerine bir açıklama yaptı ve şunları yazdı:



-"Bu hareketin şifreli bir mesaj olduğu ve ne anlama geldiğini konuşup duruyorlar. Madem ifşa olduk, ne anlama geldiğini açıklayayım. Aslında diyorum ki Sedat Bey iki tane SİHA senin için havalandı, gözlerini açık tut ve kaç.

-Gerçekten geri zekalısınız, süzme aptalsınız be kardeşim! Geniş Aile dizisinde Ulvi isimli karakterin kullandığı el hareketini ben normal hayatımda esprisine olsun diye kullandığım bir hareket bu. Bunun başka bir anlamı yok. Hakikaten aptalsınız. Da Vinci'nin şifresini çözmüş gibi yorumlar".