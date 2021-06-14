BIST 1.463
DOLAR 8,37
EURO 10,15
ALTIN 497,92
HABER /  GÜNCEL

Süleyman Özışık Sedat Peker'e yaptığı işaretle ilgili çılgın senaryolara yanıt verdi

Süleyman Özışık kızının düğününde çekilen bir video üzerinden yapılan 'işaret' yorumlarına yanıt verdi.

Abone ol

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur Süleyman Özışık'ın kızının düğününde çekilmiş bir videoyu yayınlamıştı. O videoda Süleyman Özışık'ın yaptığı bir el harekete üzerinden bir çok senaryo üretildi. Süleyman Özışık iddialar üzerine bir açıklama yaptı ve şunları yazdı:

-"Bu hareketin şifreli bir mesaj olduğu ve ne anlama geldiğini konuşup duruyorlar. Madem ifşa olduk, ne anlama geldiğini açıklayayım. Aslında diyorum ki Sedat Bey iki tane SİHA senin için havalandı, gözlerini açık tut ve kaç.

-Gerçekten geri zekalısınız, süzme aptalsınız be kardeşim! Geniş Aile dizisinde Ulvi isimli karakterin kullandığı el hareketini ben normal hayatımda esprisine olsun diye kullandığım bir hareket bu. Bunun başka bir anlamı yok. Hakikaten aptalsınız. Da Vinci'nin şifresini çözmüş gibi yorumlar".

İlgili Haberler
Sedat Peker ortadan kaybolunca ona yakın isim konuştu: Öldürülmesinden endişeliyiz 36 saattir neredeydi? Sedat Peker saatler sonra ortaya çıktı bu twitleri attı Sedat Peker yakalandı mı? Sosyal medya karıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başkanı Boris Johnson ile görüştü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması
Gebze-Darıca Metrosunda tünel açma kazısı başladı Bakan Karaismailoğlu konuştu
Mayıs ayı konut satış rakamları belli oldu! Büyük artış
NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa lideri Macron ile dirsek tokuşturdu
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 55 milyona yükseldi
Antalya'da polisi alarma geçiren yazı! Taşın üzerine yazılmış
Sedat Peker ortadan kaybolunca ona yakın isim konuştu: Öldürülmesinden endişeliyiz
36 saattir neredeydi? Sedat Peker saatler sonra ortaya çıktı bu twitleri attı
Yorumlar 5 yorum