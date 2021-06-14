NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa lideri Macron ile dirsek tokuşturdu

BRÜKSEL'deki NATO zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarda bulunuyor. Bugün saat 18.00'da ABD başkanı Biden ile yapacağı görüşme öncesi Fransa lideri Macron ile biraraya geldi.

Abone ol

Brüksel'de yapılan NATO zirvesi öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ve Macron, görüşmeye girmeden önce medyaya poz verdiler. İki liderin koronavirüs sebebiyle dirsek tokuşturarak selamlaşması dikkat çekti.

Biden ile akşama görüşecek

Erdoğan bu görüşmenin ardından İngiltere Başbakanı Johnson ile biraraya geldi. Cumhurbaşkanı saat 18.00'da ise ABD başkanı Biden ile görüşecek. Görüşmenin 1 saatten uzun olmasının beklendiği söyleniyor.

NATO Sekreteri: Joe Biden NATO'ya çok bağlı

NATO zirvesinde liderleri ağırlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi marjında gerçekleştirilen Brüksel Forum'un açılışında konuştu. ABD'deki yönetim değişikliğinin NATO'ya etkisini değerlendiren Stoltenberg, "ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO’ya güçlü ve kişisel bağlılığını görmek harikaydı. NATO’yu çok iyi biliyor ve Kuzey Amerika ile Avrupa’nın NATO’da beraber çalışması fikrine inanıyor." dedi.

Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’dan güçlerini çekmesiyle ilgili, "ülkede kalmanın büyük riskler barındırdığını" belirterek geride Afganistan’da iyi eğitilmiş ve donatılmış güvenlik güçleri bıraktıklarına işaret etti.

Bu noktada müttefiklerin ortak bütçeye katkılarını artırmaları gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, daha fazla yerel gücü eğiterek komşu bölgelerde istikrarı sağlamanın NATO’nun 2030 hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

"Bugün burada gelecek için istekli bir gündem üzerine anlaşmak için bulunuyoruz." diye konuşan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"NATO’nun 2030 gündemi, kolektif güvenliğimizi pekiştirmek, mukavemetimizi güçlendirmek, teknolojik eşiğimizi keskinleştirmekle ilgilidir. NATO ilk defa iklim değişikliğini güvenliğimiz için önemli bir konu olarak kabul edecek. Gündemimizdeki ana mesaj, NATO’nun değişikliklere adapte olduğu sürece tarihin en başarılı ittifakı olarak kalacak olmasıdır."

Rusya’dan yönelen tehdide karşı bu ülke ile diyalog içinde olunması gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, ABD Başkanı Biden’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 16 Haziran’da bu çerçevede bir araya geleceğini anımsattı.