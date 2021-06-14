Montları çalıp 'yardım yapacaktık' dediler! Hakimden 2 hırsıza ibretlik ceza

İSTANBUL Maltepe'de bir giyim mağazasından 7 mont çalan 21 ve 18 yaşlarındaki iki hırsız, yakalanınca 'yardım yapacaktık' bahanesine sığınınca hakim ibretlik ceza verdi.

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İstanbul Maltepe'de 21 ve 18 yaşındaki iki genç giyim üzerine birçok şubesi bulunan zincir bir mağazaya gitti. 21 yaşındaki Mehmet A. içeri girdi, Kadir D. ise motosikletiyle arkadaşını dışarıda bekledi.

Mağazadaki genç bir süre içeride oyalandı, sonrasında eline 7 mont birden aldı. Çalışanlar gencin davranışlarından şüphelenince durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Sabah'ın haberine göre; Mağazadan montların ücretini ödemeden çıkan genç, dışarıda kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Polisler de hız kaybetmeden olay yerine geldi. Kaçmaya başlayan gençler çok geçmeden çaldıkları montlarla birlikte suçüstü yakalandı. Montlar ait olduğu yere, iki arkadaş da adliyeye götürüldü.

"Garibanlara yardım etmek istedik"

Savcı iki gencin de ifadesini aldı. "Muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren gençlerden Mehmet A., "Benim durumum iyi. Amacım evsizlere montları dağıtmaktı. Garibanlara yardım etmek istedik. Çok pişmanım. Bir cahillik yaptım. Böyle bir suçlamadan çok utanıyorum" dedi.

"Bir anlık gaflet"

Onu mağaza dışında bekleyen arkadaşı da pişman olduğunu söyledi ve ekledi; "İhtiyacı olanlara montları dağıtacaktık. Bir anlık gafletle yaptık. Cahilliğimize geldi. Kötü bir niyetimiz yoktu" Anadolu Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin adli sicil kayıtlarının olmaması, pişman olmaları ve mağazanın zararının giderilmiş olmasını dikkate aldı. Tutuklama ile umulan faydanın adli kontrolle de sağlanabileceğini kaydederek savcının tutuklama talebini reddetti.

Hakimden ibretlik ceza

Hakim "yardım amacı taşıdıklarını söyleyen gençlerin yardım kuruluşlarında çalışması' cezasını verdi. Haftada bir gün karakola gidip imza verecek olan iki genç, Türkiye Kızılay Derneği ve Yetim Vakfı gibi kuruluşlarda haftada en az bir gün çalışma ve hakimliğin belirlediği kitapların haftada bir tanesini okuyup özetini sunma cezası aldı.