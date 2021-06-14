Sputnik V aşısının Türkiye'ye ilk sevkiyatı yapıldı

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.

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Haber Global'in haberine göre, Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mayıs ayı başında "6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak" diyerek duyurduğu Rus üretimi Sputnik V aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak bugün Türkiye'ye iniş yaptı.

60'ın üzerinde ülkede tescillendi

Sputnik V, dünyada şu ana kadar toplam nüfusu 3 milyara ulaşan 60'ın üzerinde ülkede tescillenmiş durumda. Rusya'da üretimi yapılan aşının dünyanın diğer ülkelerindeki firmalarla da ortaklaşa seri üretimi için anlaşmalar yapıldı. Anlaşma yapılan ülkeler arasında Hindistan, Güney Kore, Brezilya, Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye de bulunuyor.

Sputnik V, geçen yılın sonunda ülkelere gönderilmeye başlandı. Şubat itibarıyla Arjantin, Macaristan, Bolivya, Cezayir, Karadağ, Paraguay başta olmak üzere 20’den fazla ülkede Sputnik V kullanımı başladı. Rusya’nın bu yılın ilk yarısında, 83 milyon doz Sputnik V üretmesi bekleniyor.

DSÖ ve Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) uzmanları, Sputnik V aşısına yönelik değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bir sonraki değerlendirme aşamasının 10 Mayıs'ta başlanıp haziranın ilk haftasında bitirileceği kaydediliyor. Gelecek günlerde EMA'dan bir heyetin, Rusya'da Sputnik V aşısının üretim tesislerini denetlemesi planlanıyor.

Türkiye'de de üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Viscoran İlaç, 26 Nisan'da Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Türkiye'de iki aşının kullanıma girdiğini hatırlatarak "Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır." ifadesini kullandı.

21 gün arayla uygulanıyor

Türkiye'ye mayıs ayında getirilmesi beklenen, dünyada 60'tan fazla ülkenin tescil ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V, iki farklı doz ile antikor üretme yeteneğine sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

21 gün arayla iki doz halinde uygulanan Sputnik V aşısı, bağışıklık sistemini daha fazla güçlendirmesi için her dozun içeriğinin farklı olmasıyla dikkati çekiyor.

İsmi nereden geliyor ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V'nin erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

Aşı adını, 1957'de uzaya fırlatılan ilk Sovyet uzay aracı "Sputnik"ten alıyor.

İçeriğinde ne var ?

Sputnik V, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsten (Viral vektör) alınan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşeni (rAd26 ve rAd5) içeriyor.

Şempanzelerde grip hastalığı yapan bir virüs olan adenovirüsün genetik olarak koronavirüs proteini ile desteklenerek insana verildiğinde bağışıklık sağladığı teorisi üzerine kurulu olan bu tip aşılar, yıllardır ebola, zika, chikungunya gibi viral hastalıklara karşı denendiği için uzun süredir Faz 3 aşamasında bulunuyordu.

Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmanın yanı sıra zayıflatıldıklarından insanlarda hastalık yapmıyor.

Viral vektör aşılarının en avantajlı tarafı 2-8 santigrat derece arasında, yani rutin kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleri olarak gösteriliyor. Bu özelliği aşının sevkiyatını da kolaylaştırıyor.