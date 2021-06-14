Ülkelerin nüfusa göre ilk doz aşılama oranı Türkiye listede kaçıncı sırada

Covid-19 aşı çalışmaları hızla devam ederken, aşılama kampanyalarına bakıldığında ülkeler arasında büyük farklılıklar gözlemleniyor. Türkiye rakamsal olarak Çin, ABD, Hindistan, İngiltere, Brezilya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra en çok aşı yapan ülkelerden biri.

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Aşılanmaya büyük bir hız verilmesini isteyen Dünya Sağlık Örgütü eylül ayına kadar bütün ülkelerden nüfuslarının en az yüzde 10'unu aşılaması çağrısı yaptı. DSÖ, aşı tedariğinde yaşanan sıkıntılardan dolayı her 10 Afrika ülkesinden 9'unun bu hedefe ulaşamayacağını öngörüyor.

Türkiye'de 13 Haziran 2021 itibariyle 33 milyon 779 bin 100 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Türkiye rakamsal olarak Çin, ABD, Hindistan, İngiltere, Brezilya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra en çok aşı yapan ülkelerden biri.

Nüfusu yüz binlerle ifade edilen Cebelitarık, Seyşeller, Butan ve Falkland Adaları gibi küçük devlet ve yönetim birimleri halkın çoğunluğunu aşılayanlar listesinde başı çekiyor. Daha kalabalık ülkelere bakıldığında ise Bahreyn, Hindistan, İsrail, İngiltere, ABD, Moğolistan, Macaristan, Kanada, Şili ve Almanya bu listede üst sıralarda yer alıyor.

Nüfusu yüksek ülkeler arasındaysa Endonezya'da yapılan aşı çalışmaları diğer ülkelere nazaran biraz daha yavaş ilerliyor. Çin'de yaklaşık 500 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Şu anda dünyada İsrail, İngiltere, Macaristan, Moğolistan, ABD, Şili, Kanada ve Bahreyn gibi nüfusu milyonları aşan ülkeler, halkın yüzde 50'sinden çoğunu aşılayarak büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa aşı çalışmalarını hızlandırdı

Geçtiğimiz aylarda nüfusa göre sıralamada listeye giremeyen Fransa, Almanya, Polonya, Macaristan İspanya ve İtalya'nın büyük yükselişi göze çarpıyor. Bu ülkelerde şu anda nüfusun en az yüzde 30'undan fazlası ilk doz aşıyı yaptırmış durumda.

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere'de ise aşılananların nüfusa oranı yüzde 60'a ulaştı geçti ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere büyük fark attı.

Aşıların ilk partisi, ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlandı. Ancak aşı tedariğinde anlaşmanın gerisinde kalındı.

Ülkelerin nüfusa göre aşılama oranı



Koronavirüs salgınından kurtulmanın başlıca umut kapısı olan Covid-19 aşı çalışmaları hızla devam ederken, aşılama kampanyalarına bakıldığında ülkeler arasında büyük farklılıklar gözlemleniyor.

Aşılanmaya büyük bir hız verilmesini isteyen Dünya Sağlık Örgütü eylül ayına kadar bütün ülkelerden nüfuslarının en az yüzde 10'unu aşılaması çağrısı yaptı. DSÖ, aşı tedariğinde yaşanan sıkıntılardan dolayı her 10 Afrika ülkesinden 9'unun bu hedefe ulaşamayacağını öngörüyor.

Türkiye'de 13 Haziran 2021 itibariyle 33 milyon 779 bin 100 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Türkiye rakamsal olarak Çin, ABD, Hindistan, İngiltere, Brezilya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra en çok aşı yapan ülkelerden biri.

Nüfusu yüz binlerle ifade edilen Cebelitarık, Seyşeller, Butan ve Falkland Adaları gibi küçük devlet ve yönetim birimleri halkın çoğunluğunu aşılayanlar listesinde başı çekiyor. Daha kalabalık ülkelere bakıldığında ise Bahreyn, Hindistan, İsrail, İngiltere, ABD, Moğolistan, Macaristan, Kanada, Şili ve Almanya bu listede üst sıralarda yer alıyor.

Nüfusu yüksek ülkeler arasındaysa Endonezya'da yapılan aşı çalışmaları diğer ülkelere nazaran biraz daha yavaş ilerliyor. Çin'de yaklaşık 500 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Şu anda dünyada İsrail, İngiltere, Macaristan, Moğolistan, ABD, Şili, Kanada ve Bahreyn gibi nüfusu milyonları aşan ülkeler, halkın yüzde 50'sinden çoğunu aşılayarak büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa aşı çalışmalarını hızlandırdı

Geçtiğimiz aylarda nüfusa göre sıralamada listeye giremeyen Fransa, Almanya, Polonya, Macaristan İspanya ve İtalya'nın büyük yükselişi göze çarpıyor. Bu ülkelerde şu anda nüfusun en az yüzde 30'undan fazlası ilk doz aşıyı yaptırmış durumda.



Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere'de ise aşılananların nüfusa oranı yüzde 60'a ulaştı geçti ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere büyük fark attı.

Aşıların ilk partisi, ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlandı. Ancak aşı tedariğinde anlaşmanın gerisinde kalındı.

Aşı konusunda ülkeler arasında sipariş yarışı yaşanırken, Çin, Almanya, Rusya, ABD ve İngiltere'de üretilen aşılar dünya genelinde dağıtılıyor. Bazı ülkeler birden fazla aşı firmasıyla anlaşırken, zengin ülkelerin ihtiyacından fazla aşı sipariş etmesiyle yoksul ülkelerin aşıya ulaşamaması acı bir gerçek.

Türkiye'de bugüne kadar kaç kişi aşı yaptı?

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de 14 Ocak günü başlatılan aşı uygulaması kapsamında ülke genelinde yapılan aşı sayısı 34 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığının "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, 20 milyon 77 bin 920 kişiye aşının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 701 bin 180 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Böylece yapılan toplam aşı sayısı 34 milyona yaklaştı.

Türkiye'de Çin üretimi Sinovac ile Alman-ABD üretimi Pfizer-BioNTech aşıları yapılıyor

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderiliyor. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebiliyor veya değiştirilebiliyor.