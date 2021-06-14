Lucien Favre için son viraja gelindi! Fenerbahçe transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra gözler takımın başına kimin geleceğinde... Ali Koç ve yönetiminin istediği özelliklere sahip hoca Lucien Favre olarak öne çıkıyor. Deneyimli teknik hocaya 2 yıllık teklif yapıldı.

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Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimine hazırlanırken diğer yandan da yapılacak transferlere ve özellikle de takımın başına hangi ismin geleceğine odaklanmış durumda. Emre Belözoğlu'nun ardından yabancı bir hocanın takımın geleceğini açıklayan başkan Ali Koç, hangi hocayı takıma getirecek merak konusu...

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili 1 hafta içinde sonuç alınması bekleniyor. İsviçreli teknik adamın kariyeri ve çalıştırdığı takımların yükselişini göz önüne alan Başkan Ali Koç, hedeflerine onunla ulaşacağına kanaat getirmiş durumda.

Sabah'tan Uğur Çem'in haberine göre özellikle Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach'a adeta sınıf atlatan Favre'nin 10 numaralarla iyi anlaşmasının Mesut Özil'e iyi geleceğini düşünen Başkan Koç aynı zamanda genç futbolculara şans verip, parlatmasıyla tanınan İsviçreli çalıştırıcının Fenerbahçe'de de aynı sistemi uygulayabileceğine inanıyor.

İdman disiplini ve takımlarına yaptırdığı pres ile bilinen Favre ile Fenerbahçe'nin artık özellikle sahasında mahkûm futbol oynamayacağını da düşünüyor.

Parlak kariyere sahip

63 yaşındaki Favre, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştırdı. Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanan İsviçreli teknik adam, kariyerinin en iyi dönemini ise Zürih'te geçirdi. İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.

İki yıllık teklifi düşünmek için süre isteyen Favre'ye minimum 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi sunacak olan sarı-lacivertliler, eldeki kadrodan olası satışlarla bu rakamı arttırabilir. İsviçreli teknik adamla yapılan ilk temaslarda ikisi santrfor en az 5 transferin de sözünün verildiği vurgulandı.