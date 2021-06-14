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Aydın'da define için kazdıkları kuyuda metan gazı zehirledi: 2 ölü

Aydın'da define için kazdıkları kuyuda metan gazı zehirledi: 2 ölü

AYDIN'da define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişiden 2'si, metan gazından zehirlendi. Kuyuda ekiplerin çalışmasıyla zehirlenen iki kişinin cesedine ulaşıldı.

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi'nde, karadan ulaşımın olmadığı, Bafa Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen dağlık alanda, bazı kişiler kaçak kazı yaptı.

Kişilerden bazıları zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk incelemede zehirlenme bulguları saptandı
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kuyunun dışında hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Ali Uludağ'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede bulunan 5 kişinin kuyuda bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler, kurtarma çalışması başlattı. AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.

İzmir'den destek için gelen AFAD ekibi, zehirli gazlar için kullanılan özel bir cihaz yardımıyla yaklaşık 15 metrelik kuyuya indi. İçeriden cansız bedeni çıkarılan kişinin Erdinç Yavez (40) olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

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