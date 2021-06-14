'HDP kapatılmasın' diyen Kılıçdaroğlu AK Parti için bakın ne demiş!

HDP'ye kapatma davasının açılmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2008 yılında AK Parti'ye açılan kapatma davasını desteklemiş. Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun iki farklı duruşunu eleştirdi.

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HDP'ye açılan kapatma davasına itiraz eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasinin savunulması gereken bir ortamda, siz bir partiyi kapatamazsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca “Halkın desteğini alan parti yaşar. Halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz, siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız” diye konuştu.

Kılıçdaroglu'nun HDP'ye destek çıktığı bu açıklamaları köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun aynı duruşu AK Parti'ye göstermediğini yazdı.

2008 yılında AK Parti'ye açılan kapatma davasını gündeme getiren Selvi, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını paylaşıp eleştirilerini sıraladı:

AK Parti'ye farklı

"Ama aynı Kılıçdaroğlu, AK Parti hakkında açılan kapatma davasına ilişkin olarak şöyle dedi: “Bizim yasalarımız Cumhuriyet savcısına bir görev vermiş. Diyor ki, eğer bir siyasal partinin, devletin temel nizamını yani toplumun laiklikle ilgili kurallarını din esaslarına dayandıran eylemleri olur, bunlar da o parti açısından odak merkezi haline dönüşürse o zaman Anayasa Mahkemesi’ne o partinin kapanmasıyla ilgili dava açacaksın diyor.”

Kılıçdaroğlu devam ediyor. Ama ben devam etmeyeceğim. Onun AK Parti hakkında kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı nasıl savunduğuna yer vermeyeceğim.

Bu çelişki neden?

Neden? Çünkü zaten sorun tam da burada. HDP hakkında açılan kapatma davasına karşı çıkarken, AK Parti hakkında açılan kapatma davasını desteklemekte.

Ahmet Kaya’nın buğulu sesiyle söylediği gibi, “Bu ne yaman çelişki anne” demiyorum. Sadece Kemal Bey, bu ne yaman tutarsızlık, diye sormakla yetiniyorum."