Müzik dünyası yasta! Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Acı haberi Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm." diyerek duyurdu.

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Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay(68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu.

"Çok üzgünüm"

Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Unutulmaz şarkıların bestekarı

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.